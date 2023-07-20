«Оклахома» отчислила Руди Гэя

«Оклахома» отчислила форварда (36 лет, 206 см), информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Гэй перешел из «Юты» в «Атланту» в обмен на Джона Коллинза в прошлом месяце, затем «Хоукс» отправили ветерана в «Тандер» в рамках сделки по Патти Миллсу.

В регулярке-2022/23 форвард набирал в среднем 5,2 очка и 2,9 подбора за 14,6 минуты на паркете.

Гэй активировал опцию на следующий сезон в размере 6,4 млн.

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