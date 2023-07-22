Леброн Джеймс пообщался с Дэвидом Бекхэмом перед дебютным матчем Лионеля Месси за «Интер Майами»
Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс в пятницу посетил футбольный матч Leagues Cup, в котором состоялся дебют Лионеля Месси в составе «Интер Майами».
Перед началом матча Джеймс пообщался и сфотографировался с легендарным английским футболистом Дэвидом Бекхэмом и его супругой Викторией Бекхэм.
Матч закончился победой «Интер Майами» над «Крус Асуль» со счетом 2:1. Месси вышел на замену и забил победный гол ударом со штрафного на 94-й минуте.
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