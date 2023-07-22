Леброн Джеймс пообщался с Дэвидом Бекхэмом перед дебютным матчем Лионеля Месси за «Интер Майами»

Суперзвезда « » в пятницу посетил футбольный матч Leagues Cup, в котором состоялся дебют в составе «Интер Майами».

Перед началом матча Джеймс пообщался и сфотографировался с легендарным английским футболистом и его супругой Викторией Бекхэм.

Матч закончился победой «Интер Майами» над «Крус Асуль» со счетом 2:1. Месси вышел на замену и забил победный гол ударом со штрафного на 94-й минуте.

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