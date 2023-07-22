Леброн Джеймс пообщался с Дэвидом Бекхэмом перед дебютным матчем Лионеля Месси за «Интер Майами»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Лионель Месси Дэвид Бекхэм НБА видео Баскетбол

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс в пятницу посетил футбольный матч Leagues Cup, в котором состоялся дебют Лионеля Месси в составе «Интер Майами».

Перед началом матча Джеймс пообщался и сфотографировался с легендарным английским футболистом Дэвидом Бекхэмом и его супругой Викторией Бекхэм.

Матч закончился победой «Интер Майами» над «Крус Асуль» со счетом 2:1. Месси вышел на замену и забил победный гол ударом со штрафного на 94-й минуте.

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4 комментария

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Mark Safa
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Денис Ширинов
А до этого не общался что-ли?
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Гамаль Хайдаров
Америка умеет устраивать ШОУ, гол Месси на 94 минуте первого и важного матча со штрафного
Ибра забил на последних минутах почти с центра поля где счет стал 4-3
Рунни вроде отдавал невероятную голевую на последних минутах
Ждем, когда Суарес вернётся и укусит кого нибудь в первом матче…
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namankey
Ответ Mark Safa
Комментарий удален пользователем
А есть видео? Чё там было?
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