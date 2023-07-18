ЧМ-2023. Девушки (U19). Австралия сыграет с Францией, Испания – с Аргентиной и другие матчи
Во вторник, 18 июля, в Испании продолжится чемпионат мира среди девушек до 19 лет.
Австралия сыграет с Францией, Испания – с Аргентиной.
Чемпионат мира
Девушки (U19)
Мадрид, Испания
Группа A
Австралия – Франция
18 июля. 21.45
Аргентина – Испания
18 июля. 21.45
Положение команд: Испания – 2-0, Австралия – 1-1, Франция – 1-1, Аргентина – 0-2.
Группа B
Китайский Тайбэй – США
18 июля. 19.15
Мали – Германия
18 июля. 19.15
Положение команд: США – 2-0, Китайский Тайбэй – 1-1, Германия – 1-1, Мали – 0-2.
Группа C
Бразилия – Италия
18 июля. 15.15
Япония – Литва
18 июля. 15.15
Положение команд: Литва – 2-0, Япония – 2-0, Италия – 0-2, Бразилия – 0-2.
Группа D
Египет – Канада
18 июля. 12.45
Китай – Чехия
18 июля. 12.45
Положение команд: Канада – 2-0, Чехия – 1-1, Египет – 1-1, Китай – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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