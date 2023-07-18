ЧМ-2023. Девушки (U19). Австралия сыграет с Францией, Испания – с Аргентиной и другие матчи

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Во вторник, 18 июля, в Испании продолжится чемпионат мира среди девушек до 19 лет.

Австралия сыграет с Францией, Испания – с Аргентиной.

Чемпионат мира

Девушки (U19)

Мадрид, Испания

Группа A

Австралия – Франция

18 июля. 21.45

Аргентина – Испания

18 июля. 21.45

Положение команд: Испания – 2-0, Австралия – 1-1, Франция – 1-1, Аргентина – 0-2.

Группа B

Китайский Тайбэй – США

18 июля. 19.15

Мали – Германия

18 июля. 19.15

Положение команд: США – 2-0, Китайский Тайбэй – 1-1, Германия – 1-1, Мали – 0-2.

Группа C

Бразилия – Италия

18 июля. 15.15

Япония – Литва

18 июля. 15.15

Положение команд: Литва – 2-0, Япония – 2-0, Италия – 0-2, Бразилия – 0-2.

Группа D

Египет – Канада

18 июля. 12.45

Китай – Чехия

18 июля. 12.45

Положение команд: Канада – 2-0, Чехия – 1-1, Египет – 1-1, Китай – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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