Джеремайя Мартин стал игроком «Енисея»

Теги переходы Енисей Шленск Единая лига ВТБ Джеремайя Мартин Баскетбол

«Енисей» подписал контракт с американским разыгрывающим Джеремайей Мартином (27 лет, 189 см).

Мартин начал карьеру в 2019 году в G-лиге, после чего выступал в НБА за «Бруклин» и «Кливленд». На счету защитника 18 матчей в регулярке НБА с показателями 4,8 очка, 1,2 передачи и 0,9 подбора в среднем за матч.

В прошлом сезоне Мартин играл за «Шленск», набирая в среднем 18,6 очка, 4,9 передачи и 4,6 подбора в чемпионате Польши.

«Джеремайя настоящий лидер с опытом игры в НБА и Еврокубке. Его основной задачей будет помочь молодым игрокам проявить свои самые лучшие качества», – сказал главный тренер «Енисея» Йовица Арсич.

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