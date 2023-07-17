Пэрис Ли близок к переходу в «Виллербан»

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Разыгрывающий Пэрис Ли (28 лет, 183 см) близок к подписанию соглашения с «Виллербаном», информирует инсайдер BasketNews Донатас Урбонас.

Ранее «Панатинаикос» не стал пользоваться опцией в контракте Ли и расстался с разыгрывающим.

В прошедшем сезоне чемпионата Греции Ли набирал в среднем 11,1 очка и 4,3 передачи.

«Виллербан» завершил сезон-2022/23 Евролиги на последней строчке в турнирной таблице.

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