Дэвид Вантерпул станет ассистентом главного тренера «Вашингтона»

« » наймет в качестве ассистента главного тренера Уэса Ансельда-младшего, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

У 50-летнего специалиста большой опыт работы тренером по развитию игроков. Вантерпул ранее работал в ЦСКА (2007–2010), «Портленде» (2012–2019), «Миннесоте» (2019–2021) и «Бруклине» (2021–2022).

Вантерпул выступал за московский ЦСКА с 2005 по 2007 год.

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