«Наггетс» подпишут двусторонний контракт с Джеем Хаффом

Теги переходы Денвер НБА Джей Хафф Коллин Гиллеспи Баскетбол

«Денвер» подпишет двусторонний контракт с центровым Джеем Хаффом (24 года, 216 см).

Хафф провел минувший сезон в «Вашингтоне». В 7 матчах НБА он набирал в среднем 7,3 очка, 3,0 подбора и 1,4 передачи за 13 минут игрового времени.

Также у «Наггетс» подписан двусторонний контракт с разыгрывающим Коллином Гиллеспи (24 года, 191 см), который пропустил прошлый сезон из-за перелома ноги.

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