«Бостон» подписал контракт с Джеем Скраббом

« » заключил двусторонний контракт с атакующим защитником Джеем Скраббом (22 года, 196 см).

Об этом информирует инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

Скрабб набирал в среднем 16,5 очка и 3,8 подбора при 46% с игры в четырех матчах Летней лиги за «Селтикс».

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