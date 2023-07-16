«Бостон» подписал контракт с Джеем Скраббом
«Бостон» заключил двусторонний контракт с атакующим защитником Джеем Скраббом (22 года, 196 см).
Об этом информирует инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.
Скрабб набирал в среднем 16,5 очка и 3,8 подбора при 46% с игры в четырех матчах Летней лиги за «Селтикс».
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