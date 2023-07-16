Грант Уильямс о переходе в «Мавс»: «Быть ограниченно свободным агентом – это ужасно. Ты по сути находишься в режиме ожидания»
Форвард «Далласа» Грант Уильямс рассказал, с какими трудностями столкнулся в это межсезонье.
Уильямс перешел в «Мавс» в результате трехстороннего обмена.
«Было очень трудно. Быть ограниченно свободным агентом – это ужасно. Обычно у парней есть хорошее понимание того, куда хочется перейти, а являясь ОСА – ты по сути находишься в режиме ожидания.
Хочется быть уверенным в том, что понимаешь, какие есть предложения, но также осознаешь, что команды могут повторить оффер, или могут запросить больше, чем готовы дать другие.
Это, безусловно, интересный процесс. Я по-прежнему считаю, что выход на рынок – это немного весело, но и немного нервно», – цитирует форварда Mavs.com.
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