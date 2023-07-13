«Пэйсерс» хотят приобрести тяжелого форварда уровня стартовой пятерки

В это межсезонье « » хочет выменять тяжелого форварда уровня стартовой пятерки, сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

Ранее на этой неделе другой инсайдер Марк Стейн сообщал, что «Пэйсерс» претендуют на форварда «Торонто» .

Также сообщается, что «Пэйсерс» рассматривают возможность приобретения («Филадельфия»), («Сакраменто») и («Торонто»).

Кайл Лаури в «Кливленде», Марк Газоль в «Хьюстоне», Майкл Редд в «Далласе»? Было и такое – но лишь несколько дней