«Пэйсерс» хотят приобрести тяжелого форварда уровня стартовой пятерки
В это межсезонье «Индиана» хочет выменять тяжелого форварда уровня стартовой пятерки, сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.
Ранее на этой неделе другой инсайдер Марк Стейн сообщал, что «Пэйсерс» претендуют на форварда «Торонто» Паскаля Сиакама.
Также сообщается, что «Пэйсерс» рассматривают возможность приобретения Тобайаса Харриса («Филадельфия»), Харрисона Барнса («Сакраменто») и О Джи Ануноби («Торонто»).
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Жалко, если они на него не расчитывают.