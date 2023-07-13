«Пэйсерс» хотят приобрести тяжелого форварда уровня стартовой пятерки

Теги возможные переходы Индиана НБА Харрисон Барнс Тобайас Харрис Паскаль Сиакам О Джи Ануноби Баскетбол

В это межсезонье «Индиана» хочет выменять тяжелого форварда уровня стартовой пятерки, сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

Ранее на этой неделе другой инсайдер Марк Стейн сообщал, что «Пэйсерс» претендуют на форварда «Торонто» Паскаля Сиакама.

Также сообщается, что «Пэйсерс» рассматривают возможность приобретения Тобайаса Харриса («Филадельфия»), Харрисона Барнса («Сакраменто») и О Джи Ануноби («Торонто»).

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3 комментария

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Forza
У них же там Уокер с драфта есть, которого рекламировали, как самого умного игрока драфта.

Жалко, если они на него не расчитывают.
+5
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j7o
Ответ Forza
У них же там Уокер с драфта есть, которого рекламировали, как самого умного игрока драфта. Жалко, если они на него не расчитывают.
Всё ок. В новости спутано время. Индиана хотела приобрести тяжелого форварда уровня стартовой пятерки. Сейчас уже есть Уокер и Топпин. Думаю, в следующем сезоне Индиана ограничется этими игроками на четверке
+4
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+4
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Marduhai
Сиакам - прекрасно играет и центра. Но после ухода Ванвлита, Торонто должны быть полными глупцами - лишить себя ещё и лучшего игрока на сегодня.
0
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