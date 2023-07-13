Грэйди Дик набрал 22 очка и 7 подборов в матче Летней лиги против «Детройта»

Теги Детройт Торонто НБА видео Летняя лига НБА Грэйди Дик Баскетбол

13-й номер драфта НБА Грэйди Дик стал самым результативным игроком в составе «Торонто» в матче Летней лиги против «Детройта» (90:94).

Защитник оформил 22 очка, 7 подборов и перехват.

За 31 минуту на паркете Дик реализовал 8 из 19 с игры и 4 из 4 с линии.

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1 комментарий

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Venger80
Биг Дик!
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