Грэйди Дик набрал 22 очка и 7 подборов в матче Летней лиги против «Детройта»

13-й номер драфта НБА Грэйди Дик стал самым результативным игроком в составе « » в матче Летней лиги против « » (90:94).

Защитник оформил 22 очка, 7 подборов и перехват.

За 31 минуту на паркете Дик реализовал 8 из 19 с игры и 4 из 4 с линии.

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