Грэйди Дик пришел на драфт в рубиновом пиджаке. Это отсылка к Дороти из «Волшебника страны Оз»

Теги светская хроника Торонто НБА фото драфт НБА Грэйди Дик Баскетбол

Защитник Грэйди Дик пришел на драфт НБА в рубиновом пиджаке, который отсылает к волшебным туфелькам Дороти из «Волшебника страны Оз».

Дик был выбран под 13-м номером «Торонто».

В NCAA 19-летний баскетболист играл за Канзас.

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Фото: NBA

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9 комментариев

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Локоть Артеста
Где купить такой пиджак?
+7
0
+7
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Xell
Ответ Локоть Артеста
Где купить такой пиджак?
На Алике))
+7
0
+7
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kazuma
какой кошмар
+3
-3
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Айрат Ситдиков
Зато кепка под цвет)
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Тимофей Панов
молодой горячий
0
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Daishi
Потел, пыхтел пытаясь понять причинно-следственную связь между Грэйди Диком и туфельками Дороти. А потом вспомнил откуда ее с домиком унесло..последняя строка сразу легла в масть.))
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Призрак Джона Готти
Надо было в светло-розовом придти.
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MrFrost
Так это же Остин Пауэрс. А на второй фотке жмёт руку Доктору Зло.
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sasaicustoms
all this designer got me drip drip
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