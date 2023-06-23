Защитник Грэйди Дик пришел на драфт НБА в рубиновом пиджаке, который отсылает к волшебным туфелькам Дороти из «Волшебника страны Оз».

Дик был выбран под 13-м номером « ».

В NCAA 19-летний баскетболист играл за Канзас.

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Фото: NBA