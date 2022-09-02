Дион Уэйтерс: «Если команда НБА даст мне реальный шанс, то не пожалеет об этом»

Защитник Дион Уэйтерс выразил надежду на возвращение в .

Уэйтерс недавно выступил в полулюбительском турнире, в котором участвовал Леброн Джеймс. 4-й номер драфта-2012 защищался против суперзвезды «Лейкерс»

«Я не говорю, что являюсь лучшим игроком в мире. И все же я далек от того, чтобы сожалеть. Мне просто хочется, чтобы одна команда, один человек, один генеральный менеджер дали мне реальный шанс. Точно знаю, что они не пожалеют об этом», – заявил 30-летний свободный агент.

Уэйтерс последний раз играл в НБА в 2020 году за «Лейкерс» и стал с командой чемпионом лиги.

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