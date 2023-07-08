«Финикс» подписал новый контракт с Дэмионом Ли – 5,4 млн за 2 года

Теги переходы Финикс НБА Дэмион Ли Баскетбол

«Финикс» официально объявил о подписании нового контракта с атакующим защитником Дэмионом Ли (30 лет, 196 см).

По информации Spotrac, соглашение подписано на два года и 5,4 миллиона долларов с опцией игрока на второй год.

В прошедшем сезоне Ли набирал в среднем 8,2 очка и 3 подбора за матч при 43,9% из-за дуги.

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1 комментарий

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Zero Zero
Дёшево и сердито. Ли один из лучших снайперов команды. Удивлён, что в плей-офф Монти совсем не давал ему времени, хотя выпускал мёртвого Росса.
+3
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+3
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