«Финикс» подписал новый контракт с Дэмионом Ли – 5,4 млн за 2 года

«Финикс» официально объявил о подписании нового контракта с атакующим защитником (30 лет, 196 см).

По информации Spotrac, соглашение подписано на два года и 5,4 миллиона долларов с опцией игрока на второй год.

В прошедшем сезоне Ли набирал в среднем 8,2 очка и 3 подбора за матч при 43,9% из-за дуги.

Какая ценность Брэдли Била? А где теперь окажется Крис Пол? «Финикс» – новый фаворит? Все о первом обмене лета в НБА