«Финикс» подписал новый контракт с Дэмионом Ли – 5,4 млн за 2 года
«Финикс» официально объявил о подписании нового контракта с атакующим защитником Дэмионом Ли (30 лет, 196 см).
По информации Spotrac, соглашение подписано на два года и 5,4 миллиона долларов с опцией игрока на второй год.
В прошедшем сезоне Ли набирал в среднем 8,2 очка и 3 подбора за матч при 43,9% из-за дуги.
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