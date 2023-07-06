«Портленд» сохранил Матисса Тайбулла, повторив предложение «Далласа»
«Портленд» сохранил в составе атакующего защитника Матисса Тайбулла (26 лет, 196 см), повторив предложение «Далласа» о трехлетнем контракте на 33 миллиона долларов.
Ограниченно свободный агент Тайбулл подписал оффершит «Далласа» сегодня утром. Руководители «Портленда» в течение часа приняли решение повторить предложение и сохранить игрока.
В новом контракте есть опция игрока на третий год стоимостью 11,5 миллиона долларов.
Тайбулл перешел в «Портленд» из «Филадельфии» в результате обмена перед дедлайном. В 22 матчах за свою новую команду защитник набирал 7,4 очка, 3,5 подбора, 1,4 передачи, 1,7 перехвата и 0,8 блок-шота в среднем за встречу.
Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда
Неналоговое исключение только со следующего сезона можно будет задействовать как торговое, то бишь в неналоговое исключение можно будет заполучить игрока через СЭТ или через простой обмен.
В это межсезонье всё по старинке. Дабы заполучить игрока через СЭТ нужно либо достаточного размера торговое исключение, либо место под потолком, либо соизмеримая зарплата.
Для "Далласа" пригодным был только третий вариант и то пришлось расстаться с правом обмена через семь лет.
Надеяться, что "Бостон" отпустил бы Гранта просто так, если бы "Даллас" просто предложил контракт, не приходится.
If an offer sheet is received prior to 12PM ET, the matching team has until 11:59PM of the next day
Ex: July 7 at 11:59PM ET. if an offer sheet received before 12PM EST. on July 6
If an offer sheet is received after 12PM ET, the matching team has until 11:59PM and 2 days after the sheet is received
Ex: July 8 at 11:59PM if received on July 6 at 3PM
У "Портленда" 36 часов на повторение.
Если они захотят максимально затянуть время, то они могут подвесить почти всё исключение "Далласа" до полуночи завтрашнего дня по тамошнему времени.
Я думал у Кронина совсем резьбу сорвало.
Ладно Рэддиш (хрен с ним). Но потом Уотфорд, потом Юбэнкс.
Ну хоть Матисс остался.
Даллас выглядит жалко. Контракт Кайри утянет их на дно.
По Далласу справедливо замечание на счет Уильямса. Парень играл важную роль в раздевалке Бостона. Но его индивидуальная статистика довольно слабая. Он ни разу за карьеру не вышел по RPM (+-) в плюс. В последнем сезоне заработал -3,2. Это в команде лидере. Болельщикам зеленых, конечно, обидно, что один из их любимцев покинул клуб. Но его потеря была ожидаема после приобретения Порзингиниса с большим контрактом (и необходимостью продлевать Брауна). Даллас в сделке отдал Буллока. Есть комментарии, что он был плох в последнем сезоне. Посмотрел показатели парня за апрель: 9+5+1 за 32 минуты и 40% точных трех. Абсолютно средняя для него статистика. Не совсем ясно, чем же Буллок вдруг так сильно поплохел. Все же кажется, что кроме надежды на прогресс Уильямса в этой сделке для Далласа другой выгоды нет. Во всяком случае без Тайбулла, которого теперь уже точно не будет.
1. Damian Lillard $ 45,640,084
2. Jerami Grant $ 27,586,207
3. Anfernee Simons $ 24,107,143
4. Jusuf Nurkic $ 16,875,000
5. Matisse Thybulle $ 10,476,190
6. Scoot Henderson $ 9,770,880
7. Shaedon Sharpe $ 6,313,800
8. Nassir Little $ 6,250,000
9. Kris Murray $ 2,847,480
10. Keon Johnson $ 2,808,720
11. Jabari Walker $ 1,719,864
12. Jeenathan Williams $ 1,719,864
13. Rayan Rupert $ 1,119,563
Total Payroll $ 157,234,795
Andrew Nicholson $ 2,844,429
Eric Bledsoe $ 1,300,000
Didi Louzada $ 268,032
Dead Money $ 4,412,461
Total Salaries $ 161,647,256
Luxury Tax $ 165,294,000
Total for Luxury Tax $ 161,763,482
Luxury Tax Room $ 3,530,518