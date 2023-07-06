«Портленд» сохранил Матисса Тайбулла, повторив предложение «Далласа»

Теги возможные переходы Даллас Портленд НБА Матисс Тайбулл Баскетбол

«Портленд» сохранил в составе атакующего защитника Матисса Тайбулла (26 лет, 196 см), повторив предложение «Далласа» о трехлетнем контракте на 33 миллиона долларов.

 Ограниченно свободный агент Тайбулл подписал оффершит «Далласа» сегодня утром. Руководители «Портленда» в течение часа приняли решение повторить предложение и сохранить игрока.

В новом контракте есть опция игрока на третий год стоимостью 11,5 миллиона долларов.

Тайбулл перешел в «Портленд» из «Филадельфии» в результате обмена перед дедлайном. В 22 матчах за свою новую команду защитник набирал 7,4 очка, 3,5 подбора, 1,4 передачи, 1,7 перехвата и 0,8 блок-шота в среднем за встречу.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда

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21 комментарий

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Алексей Водонос
Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-ет!!!
+13
0
+13
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Oktay Ibrahimov
Ответ Zhashkovets
Даллас сейчас в опе немного оказался - они меняли Буллока явно под подписание Тайбулла, а того увели. На рынке там особо никого и не осталось защитного, чтобы страховать Луку и Кайри.
Ну Буллока они отдали, потому что он уже совсем никакой - это раз, и они взяли приоритетного для них Гранта Уильямса - это два. Так себе опа с Буллоком
+13
-2
+11
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Лиллард унижатель!
Ответ Иван Гульмеш
Только зачем он ПТБ, которые вроде как в перестройку уходят
Обменяют позже на пик если что.
+8
-1
+7
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AllanHouston
Ответ Zhashkovets
Даллас сейчас в опе немного оказался - они меняли Буллока явно под подписание Тайбулла, а того увели. На рынке там особо никого и не осталось защитного, чтобы страховать Луку и Кайри.
Они меняли Буллока, чтобы Гранта заполучить.

Неналоговое исключение только со следующего сезона можно будет задействовать как торговое, то бишь в неналоговое исключение можно будет заполучить игрока через СЭТ или через простой обмен.

В это межсезонье всё по старинке. Дабы заполучить игрока через СЭТ нужно либо достаточного размера торговое исключение, либо место под потолком, либо соизмеримая зарплата.

Для "Далласа" пригодным был только третий вариант и то пришлось расстаться с правом обмена через семь лет.

Надеяться, что "Бостон" отпустил бы Гранта просто так, если бы "Даллас" просто предложил контракт, не приходится.
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AllanHouston
Внесите поправку в новость

If an offer sheet is received prior to 12PM ET, the matching team has until 11:59PM of the next day
Ex: July 7 at 11:59PM ET. if an offer sheet received before 12PM EST. on July 6
If an offer sheet is received after 12PM ET, the matching team has until 11:59PM and 2 days after the sheet is received
Ex: July 8 at 11:59PM if received on July 6 at 3PM

У "Портленда" 36 часов на повторение.

Если они захотят максимально затянуть время, то они могут подвесить почти всё исключение "Далласа" до полуночи завтрашнего дня по тамошнему времени.
+5
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Oktay Ibrahimov
Ответ Nightyork97
Легко, на что рассчитывал Кьюбан с 11 млн непонятно. Правила оффершита нужно сделать как в НХЛ, чтобы такие как Даллас попросту не наглели.
Что значит наглели? Даллас сделал предложение. И все. При чем тут наглость
+7
-3
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Ryan T.
Алилуя!
Я думал у Кронина совсем резьбу сорвало.
Ладно Рэддиш (хрен с ним). Но потом Уотфорд, потом Юбэнкс.
Ну хоть Матисс остался.
+5
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Иван Гульмеш
Только зачем он ПТБ, которые вроде как в перестройку уходят
+3
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Ryan T.
Ответ Nightyork97
А почему бесплатно должны отдавать игрока Далласу. Лол, потому что это Даллас из Техаса? Вообще перед дедлайном была тяжелая сделка с его получением. Шарлотт даже уговорили Макдэниэлса отдать. Даллас интересно устроился
Обломали "Мавс", печаль. )
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Ivan Kuzmenyuk
Тайбулл и Портленду пригодится, там в защите особо некому играть.

Даллас выглядит жалко. Контракт Кайри утянет их на дно.
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Zhashkovets
Даллас сейчас в опе немного оказался - они меняли Буллока явно под подписание Тайбулла, а того увели. На рынке там особо никого и не осталось защитного, чтобы страховать Луку и Кайри.
+6
-5
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Fronda
Портленд, как и ожидалось, повторил оффер Далласа. Собственно, Блейзерс изначально анонсировали, что Тайбулла они сохранят. Просто искали предложение на рынке, дабы заматчить и не переплачивать.
По Далласу справедливо замечание на счет Уильямса. Парень играл важную роль в раздевалке Бостона. Но его индивидуальная статистика довольно слабая. Он ни разу за карьеру не вышел по RPM (+-) в плюс. В последнем сезоне заработал -3,2. Это в команде лидере. Болельщикам зеленых, конечно, обидно, что один из их любимцев покинул клуб. Но его потеря была ожидаема после приобретения Порзингиниса с большим контрактом (и необходимостью продлевать Брауна). Даллас в сделке отдал Буллока. Есть комментарии, что он был плох в последнем сезоне. Посмотрел показатели парня за апрель: 9+5+1 за 32 минуты и 40% точных трех. Абсолютно средняя для него статистика. Не совсем ясно, чем же Буллок вдруг так сильно поплохел. Все же кажется, что кроме надежды на прогресс Уильямса в этой сделке для Далласа другой выгоды нет. Во всяком случае без Тайбулла, которого теперь уже точно не будет.
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рваные титьки Эла Хорфорда
Ответ Nightyork97
У нас на самом деле пустая платежка. Они это зря сделали, в случае чего может и прилететь. Финикс уже копит ману на Индиану после историей с Эйтоном.
У кого у "вас" пустая платёжка? У Портленда после подписания Тайбулла один миллион до налога. Пустота аж на целую минималку.
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AllanHouston
Ответ Nightyork97
У нас на самом деле пустая платежка. Они это зря сделали, в случае чего может и прилететь. Финикс уже копит ману на Индиану после историей с Эйтоном.
"Пустая" - это относительное понятие

1. Damian Lillard $ 45,640,084
2. Jerami Grant $ 27,586,207
3. Anfernee Simons $ 24,107,143
4. Jusuf Nurkic $ 16,875,000
5. Matisse Thybulle $ 10,476,190
6. Scoot Henderson $ 9,770,880
7. Shaedon Sharpe $ 6,313,800
8. Nassir Little $ 6,250,000
9. Kris Murray $ 2,847,480
10. Keon Johnson $ 2,808,720
11. Jabari Walker $ 1,719,864
12. Jeenathan Williams $ 1,719,864
13. Rayan Rupert $ 1,119,563
Total Payroll $ 157,234,795
Andrew Nicholson $ 2,844,429
Eric Bledsoe $ 1,300,000
Didi Louzada $ 268,032
Dead Money $ 4,412,461
Total Salaries $ 161,647,256
Luxury Tax $ 165,294,000
Total for Luxury Tax $ 161,763,482
Luxury Tax Room $ 3,530,518
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