«Портленд» сохранил Матисса Тайбулла, повторив предложение «Далласа»

«Портленд» сохранил в составе атакующего защитника (26 лет, 196 см), повторив предложение « » о трехлетнем контракте на 33 миллиона долларов.

Ограниченно свободный агент Тайбулл подписал оффершит «Далласа» сегодня утром. Руководители «Портленда» в течение часа приняли решение повторить предложение и сохранить игрока.

В новом контракте есть опция игрока на третий год стоимостью 11,5 миллиона долларов.

Тайбулл перешел в «Портленд» из «Филадельфии» в результате обмена перед дедлайном. В 22 матчах за свою новую команду защитник набирал 7,4 очка, 3,5 подбора, 1,4 передачи, 1,7 перехвата и 0,8 блок-шота в среднем за встречу.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда