Джоэл Эмбиид о Матиссе Тайбулле: «Мне не нравятся некоторые его последние комментарии»

Центровой «Филадельфии» отреагировал на заявление (« ») о том, что в «Сиксерс» он играл с чувством страха.

«Я любил его, когда он был здесь. Я сказал ему, что мне не нравятся некоторые его последние комментарии, но это неважно.

Играть в Филадельфии непросто. Много давления. Каждый год от тебя ждут победы. Неважно даже, достаточно ли у вас хорошая команда, чтобы выиграть чемпионат. Поэтому мало кому удается оставаться долгое время», – сказал Эмбиид.

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