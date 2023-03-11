Джоэл Эмбиид о Матиссе Тайбулле: «Мне не нравятся некоторые его последние комментарии»
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид отреагировал на заявление Матисса Тайбулла («Портленд») о том, что в «Сиксерс» он играл с чувством страха.
«Я любил его, когда он был здесь. Я сказал ему, что мне не нравятся некоторые его последние комментарии, но это неважно.
Играть в Филадельфии непросто. Много давления. Каждый год от тебя ждут победы. Неважно даже, достаточно ли у вас хорошая команда, чтобы выиграть чемпионат. Поэтому мало кому удается оставаться долгое время», – сказал Эмбиид.
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