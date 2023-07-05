Мурат Билге и Николай Шманов вошли в тренерский штаб «Руны»

Новичок Единой лиги ВТБ « » объявила состав тренерского штаба на сезон-2022/23. Главному тренеру Эртугрулу Эрдогану будут ассистировать Мурат Билге, Николай Шманов, Роман Лавров и Максим Бычков.

Турецкий специалист Билге работал тренером-ассистентом в «Басконии», «Бешикташе» «Мерсине», «Анталье», а также входил в тренерский штаб сборной Турции. Шманов работал в штабе «Химок», ЦСКА-2 и петербургского «Спартака».

Тренер-скаут Максим Бычков и тренер по ОФП Роман Лавров остались в «Руне» еще на сезон.

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