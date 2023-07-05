Энтони Паркер станет генеральным менеджером «Орландо»

«Орландо» повысит до должности генерального менеджера клуба, сообщает ESPN.com.

48-летний специалист сменит на этом посту (68) лет, который решил перейти на должность старшего консультанта.

Паркер завершил путь от игрока НБА и Евролиги, скаута «Мэджик» и руководители команды G-лиги до генерального менеджера клуба НБА. Он будет работать под руководством президента по баскетбольным операциям Джеффа Уэлтмана.

« » также повысит помощника генерального менеджера Пита Д’Алессандро до исполнительного вице-президента по баскетбольным операциям. Д’Алессандро — бывший генеральный менеджер «Сакраменто» (2013–2015), также долгое время работавший в руководстве «Голден Стэйт» и «Денвера».

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