Милан Томич вошел в тренерский штаб «Милана»

Теги Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Италии EA7 Эмпорио Армани Милан Милан Томич Баскетбол

«Милан» официально завершил комплектование тренерского штаба на предстоящий сезон, добавив сербского специалиста Милана Томича.

«Я счастлив стать частью такого престижного клуба и семьи, как «Милан». Работать с одним из лучших тренеров Европы и быть членом высококлассного тренерского штаба — это хорошая возможность и честь для меня. Я буду полностью сосредоточен на том, чтобы помочь команде достичь целей, к которым мы стремимся», — сказал 49-летний тренер.

Последним местом работы Томича был греческий «Перистери» (2021/22). До этого он долгое время работал в «Олимпиакосе» (2008–2018, 2014), а также в «Црвене Звезде» (2018/19).

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