Милан Томич вошел в тренерский штаб «Милана»

«Милан» официально завершил комплектование тренерского штаба на предстоящий сезон, добавив сербского специалиста Милана Томича.

«Я счастлив стать частью такого престижного клуба и семьи, как «Милан». Работать с одним из лучших тренеров Европы и быть членом высококлассного тренерского штаба — это хорошая возможность и честь для меня. Я буду полностью сосредоточен на том, чтобы помочь команде достичь целей, к которым мы стремимся», — сказал 49-летний тренер.

Последним местом работы Томича был греческий «Перистери» (2021/22). До этого он долгое время работал в «Олимпиакосе» (2008–2018, 2014), а также в «Црвене Звезде» (2018/19).