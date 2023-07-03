«Црвена Звезда» рассталась с Беном Бентилом
«Црвена Звезда» официально объявила об уходе тяжелого форварда Бена Бентила (28 лет, 206 см) из команды.
В 30 матчах Евролиги в прошлом сезоне Бентил набирал в среднем 8,4 очка, 3,8 подбора и 1,1 передачи. Показатели в Адриатической лиге — 8,7 очка, 3,2 подбора и 1,2 передачи.
В составе «Црвены Звезды» Бентил в этом году выиграл чемпионат Сербии и Кубок Сербии.
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