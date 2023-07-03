«Сакраменто» заключил двусторонние соглашения с Кеоном Эллисом и Джейленом Слоусоном

« » заключил двусторонние контракты с атакующим защитником Кеоном Эллисом (23 года, 198 см) и форвардом Джейленом Слоусоном (23 года, 201 cм).

Эллис в минувшем сезоне принял участие в 16 матчах за основную команду, проводя 4,4 минуты на паркете. Выступая в G-лиге, показатели Эллиса составили 16,8 очка и 5,3 подбора при 51,7% с игры и 44,4% трехочковых.

Выбранный «Кингз» под 54-м номером Слоусон выступал за университет Фурман, набирая 15,6 очка и 7,1 подбора при 55,6% с игры и 39,4% из-за дуги.

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