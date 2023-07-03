Дэвион Митчелл: «Каждый год мне говорят улучшить бросок в прыжке. Все лето я уделял этому основное внимание, чтобы не было причин не выпускать меня на паркет»

Разыгрывающий « » стал гостем подкаста #thisleague UNCUT инсайдеров Криса Хэйнса и Марка Стейна.

Защитник рассказал, над чем он будет усиленно работать в межсезонье.

«Я думаю, что каждый год, то, о чем всегда говорят, это развитие моего броска в прыжке. Каждый год это было самым важным моментом, и я думаю, что прогресс идет. Даже когда я учился в колледже, у меня была такая же проблема первые два года, а потом с каждым сезоном я становился все лучше и лучше.

Чем комфортнее я себя чувствую, чем больше уверенности, тем больше бросков залетает, тем лучше процент попадания, тем больше я играю. Так что это тот аспект, над которым я работаю. Все лето я уделял этому основное внимание, работая над своим броском, чтобы у команды не было причин не выпускать меня на паркет», – поделился Митчелл.

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