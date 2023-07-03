«Филадельфия» полностью гарантирует контракт Де’Энтони Мелтона на 8 млн долларов

Теги переходы Филадельфия НБА Де’Энтони Мелтон Баскетбол

«Филадельфия» гарантирует контракт разыгрывающего Де’Энтони Мелтона (25 лет, 188 см), информирует инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

За следующий сезон защитник заработает 8 млн долларов.

Мелтон стал игроком «Сиксерс» в прошлом году в результате обмена на Дэнни Грина.

Защитник принял участие в 77 матчах сезона, набирая в среднем 10,1 очка, 4,1 подбора и 2,6 передачи при 42,5% с игры и 39% из-за дуги.

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