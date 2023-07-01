ЧЕ-2022. Девушки (U18). Латвия – Испания, Литва встретится с Италией и другие матчи

В субботу, 1 июля, в Турции стартует чемпионат Европы среди девушек до 18 лет.

В первый игровой день Латвия сойдется с Испанией, Литва встретится с Италией.

Чемпионат Европы

Девушки (U18)

Конья, Турция

Групповой этап

Группа A

Литва – Италия

1 июля. 14:00

Португалия – Бельгия

1 июля. 16:30

Положение команд: Литва – 0-0, Португалия – 0-0, Бельгия – 0-0, Италия – 0-0.

Группа B

Турция – Польша

1 июля. 19:00

Венгрия – Франция

1 июля. 21:30

Положение команд: Венгрия – 0-0, Турция – 0-0, Польша – 0-0, Франция – 0-0.

Группа C

Латвия – ИСПАНИЯ

1 июля. 14:00

Сербия – Израиль

1 июля. 16:30

Положение команд: Латвия – 0-0, Сербия – 0-0, Израиль – 0-0, Испания – 0-0.

Группа D

Чехия – Германия

1 июля. 19:00

Словения – Финляндия

1 июля. 21:30

Положение команд: Чехия – 0-0, Словения – 0-0, Финляндия – 0-0, Германия – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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