ЧЕ-2022. Девушки (U18). Латвия – Испания, Литва встретится с Италией и другие матчи
В субботу, 1 июля, в Турции стартует чемпионат Европы среди девушек до 18 лет.
В первый игровой день Латвия сойдется с Испанией, Литва встретится с Италией.
Чемпионат Европы
Девушки (U18)
Конья, Турция
Групповой этап
Группа A
Литва – Италия
1 июля. 14:00
Португалия – Бельгия
1 июля. 16:30
Положение команд: Литва – 0-0, Португалия – 0-0, Бельгия – 0-0, Италия – 0-0.
Группа B
Турция – Польша
1 июля. 19:00
Венгрия – Франция
1 июля. 21:30
Положение команд: Венгрия – 0-0, Турция – 0-0, Польша – 0-0, Франция – 0-0.
Группа C
Латвия – ИСПАНИЯ
1 июля. 14:00
Сербия – Израиль
1 июля. 16:30
Положение команд: Латвия – 0-0, Сербия – 0-0, Израиль – 0-0, Испания – 0-0.
Группа D
Чехия – Германия
1 июля. 19:00
Словения – Финляндия
1 июля. 21:30
Положение команд: Чехия – 0-0, Словения – 0-0, Финляндия – 0-0, Германия – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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