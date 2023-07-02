Чемпионат мира U19. Финал. Испания сыграет с Францией, Турция встретится с США в матче за бронзу

Сегодня в Венгрии пройдут решающие матчи плей-офф молодежного чемпионата мира для игроков не старше 19 лет.

Турция встретится с США в матче за бронзовые медали, Испания сыграет с Францией в финальном противостоянии турнира.

Чемпионат мира U19

Венгрия

Плей-офф

За 3-е место



ТУРЦИЯ – США

2 июля. 18:30

Финал



Испания – Франция

2 июля. 21:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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