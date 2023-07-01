Чемпионат мира U19. 1/2 финала. Франция – США, Испания сыграет с Турцией

Сегодня в Венгрии пройдут матчи 1/2 финала плей-офф молодежного чемпионата мира для игроков не старше 19 лет.

Франция встретится с США, Испания сыграет с Турцией.

Чемпионат мира U19

Венгрия

Плей-офф

1/2 финала

Франция – США

1 июля. 18:30

Испания – ТУРЦИЯ

1 июля. 21:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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