Чемпионат мира U19. 1/2 финала. Франция – США, Испания сыграет с Турцией
Сегодня в Венгрии пройдут матчи 1/2 финала плей-офф молодежного чемпионата мира для игроков не старше 19 лет.
Франция встретится с США, Испания сыграет с Турцией.
Венгрия
Плей-офф
1/2 финала
Франция – США
1 июля. 18:30
Испания – ТУРЦИЯ
1 июля. 21:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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