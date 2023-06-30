Чемпионат мира U19. 1/4 финала. США – Япония, Франция сыграет с Сербией и другие матчи

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Сегодня в Венгрии пройдут матчи 1/4 финала плей-офф молодежного чемпионата мира для игроков не старше 19 лет.

США встретятся с Японией, Франция сыграет с Сербией.

Чемпионат мира U19

Венгрия

Плей-офф

1/4 финала

ИСПАНИЯ – Аргентина

30 июня. 13:30

Канада – Турция

30 июня. 16:00

США – Япония

30 июня. 18:30

Франция – Сербия

30 июня. 21:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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