Чемпионат мира U19. 1/4 финала. США – Япония, Франция сыграет с Сербией и другие матчи
Сегодня в Венгрии пройдут матчи 1/4 финала плей-офф молодежного чемпионата мира для игроков не старше 19 лет.
США встретятся с Японией, Франция сыграет с Сербией.
Венгрия
Плей-офф
1/4 финала
ИСПАНИЯ – Аргентина
30 июня. 13:30
Канада – Турция
30 июня. 16:00
США – Япония
30 июня. 18:30
Франция – Сербия
30 июня. 21:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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