Джо Харрис получит «отличную роль» в «Детройте»

« » отправил форварда (31 год, 198 см) и два пика второго раунда (2027, 2029) в « ».

Агент игрока Марк Бартельштейн поделился, что Харрис уже пообщался с генменеджером Троем Уивером и главным тренером Монти Уильямсом.

«Пистонс» хотели заполучить Харриса «на пару лет», форвард «получит отличную роль в команде», приводит слова Бартельштейна журналист Марк Медина.

Показатели форварда в регулярке-2022/23: 7,6 очка при 45,7% с игры и 42,6% из-за дуги.

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