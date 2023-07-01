Дрэймонд Грин, как ожидается, подпишет c «Уорриорз» контракт на 4 года и 100 млн долларов

Форвард « » , как ожидается, подпишет еще одно четырехлетнее соглашение на 100 миллионов долларов с командой из Сан-Франциско.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

В прошедшем сезоне 33-летний Грин набирал в среднем 8,5 очка, 7,2 подбора и 6,8 передачи, реализуя 52,7% бросков с игры.

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