«Бруклин» отправит Джо Харриса и два пика второго раунда в «Детройт»

« » отправит форварда (31 год, 198 см) и два пика второго раунда в « », сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Сообщается, что «Пистонс» получат выбор по втором раунде драфта-2027 (от «Далласа») и 2029 года (от «Милуоки»).

«Детройт» берет на себя истекающий контракт баскетболиста. За следующий сезон Харрис заработает 19,9 млн долларов.

Показатели форварда в регулярке-2022/23: 7,6 очка при 45,7% с игры и 42,6% из-за дуги.

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