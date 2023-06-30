«Бруклин» отправит Джо Харриса и два пика второго раунда в «Детройт»
«Бруклин» отправит форварда Джо Харриса (31 год, 198 см) и два пика второго раунда в «Детройт», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Сообщается, что «Пистонс» получат выбор по втором раунде драфта-2027 (от «Далласа») и 2029 года (от «Милуоки»).
«Детройт» берет на себя истекающий контракт баскетболиста. За следующий сезон Харрис заработает 19,9 млн долларов.
Показатели форварда в регулярке-2022/23: 7,6 очка при 45,7% с игры и 42,6% из-за дуги.
50 главных свободных агентов НБА-2023
Харден не будет свободным агентом, он требует обмен! Рынок игроков НБА разогрелся еще до открытия
Для Нетс отличный обмен - хорошенько отползли от зоны налога на роскошь, скинув из платёжки 20 миллионов ценой всего пары пиков второго раунда. Теперь и Кэма Джонсона будет проще продлить.