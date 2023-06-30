«Бруклин» отправит Джо Харриса и два пика второго раунда в «Детройт»

Теги переходы Детройт Бруклин НБА Джо Харрис Баскетбол

«Бруклин» отправит форварда Джо Харриса (31 год, 198 см) и два пика второго раунда в «Детройт», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Сообщается, что «Пистонс» получат выбор по втором раунде драфта-2027 (от «Далласа») и 2029 года (от «Милуоки»).

«Детройт» берет на себя истекающий контракт баскетболиста. За следующий сезон Харрис заработает 19,9 млн долларов.

Показатели форварда в регулярке-2022/23: 7,6 очка при 45,7% с игры и 42,6% из-за дуги.

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9 комментариев

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mephist13
Леснику спасибо за 7 лет. Вот это время бежит - когда Маркс его свободны агентом подбирал после его отчисления, казалось, что Серёжа Карасёв 2.0 - белый неатлетичный снайпер задрафтованный Кливлендом и вылетевший из Лиги после первого же сезона, но смог таки зацепиться, доказать полезность и на 7 лет в команде задержаться.

Для Нетс отличный обмен - хорошенько отползли от зоны налога на роскошь, скинув из платёжки 20 миллионов ценой всего пары пиков второго раунда. Теперь и Кэма Джонсона будет проще продлить.
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mqh9pzrxgf
Да уж, до травмы Харрис был ценным активом
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Swhat
Пики второго раунда прям в тренде
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Вадим Дзахоев
Интересный ход. Осталось дождаться, под кого сделан данный мув
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zastup
💣
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billfan
Да уж, переплатили ему раза в 2 в свое время…
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fhneh
Ответ mqh9pzrxgf
Да уж, до травмы Харрис был ценным активом
Как только ему переплатили, он перестал быть ценным активом.
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mqh9pzrxgf
Ответ fhneh
Как только ему переплатили, он перестал быть ценным активом.
Ну не сказал бы что это переплата, трехи он нормально Шмалял. Слабым звеном в обороне не был, а вот после травмы сам не свой, возможно как раз сказалась зарплата на мотивации
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