Совет управляющих НБА проведет голосование о введении наказания за симуляцию и возможности еще одного челленджа

Теги НБА Адам Сильвер Баскетбол

Совет управляющих НБА 11 июля проведет голосование по вопросу введения новых правил в сезоне-2023/24, информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Будет решаться вопрос введения наказания за симуляцию: команда будет бросать один штрафной после «флопа» оппонента. Сообщается, что данное изменение будет введено на пробной основе.

Также владельцы решат, будут ли командам давать второй челлендж в случае, если первое оспаривание судейского решения было успешным.

50 главных свободных агентов НБА-2023

Харден не будет свободным агентом, он требует обмен! Рынок игроков НБА разогрелся еще до открытия

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mqh9pzrxgf
Давно пора, а то эти «мужчины» типа Батлера падающие от дуновения ветра пользуются этим в плове постоянно, и судьи будто слепые ведутся на эти симуляции
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
betwriver
Повторю мысль, которую высказывал на этот счет. Нам надо судить быстро - или правильно? Сейчас судьи (человеческий фактор) - самое слабое звено в матче НБА. Судейские ошибки могут изменить - перевернуть результат матча. Это несправедливо. Поэтому непонятно ограничение (цифра 2?) челленджей. Думаю, что количество успешных челленджей у команды не должно иметь ограничений. Возможно даже прийти к тому (как предложение) - если ошибок у каких-то судей много - (например - по факту - более 5 (10) успешных челленджей у команды) можно было бы вообще судей менять. Потому что после драки руками махать бессмысленно (это когда НБА через пару дней после матча признает судейские ошибки, и эти признания никак не влияют на результат матча).
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий