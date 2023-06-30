Совет управляющих НБА проведет голосование о введении наказания за симуляцию и возможности еще одного челленджа

Совет управляющих 11 июля проведет голосование по вопросу введения новых правил в сезоне-2023/24, информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Будет решаться вопрос введения наказания за симуляцию: команда будет бросать один штрафной после «флопа» оппонента. Сообщается, что данное изменение будет введено на пробной основе.

Также владельцы решат, будут ли командам давать второй челлендж в случае, если первое оспаривание судейского решения было успешным.

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