Деян Давидовац о выступлении за ЦСКА: «Помогло то, что русский и сербский народы очень близки»

Сербский форвард прокомментировал уход из московского ЦСКА и возвращение в белградскую « ».

«Впервые оказался в команде из другой страны, и поначалу это было сложно. Но мне помогли все вокруг, хочу поблагодарить каждого из ЦСКА и болельщиков за поддержку. Помогло и то, что русский и сербский народы очень близки во всех смыслах.

Может быть, итоговый результат получился не таким, как нам всем хотелось, зато получилось завести добрые связи, создать дружеские отношения. Потому год получился потрясающим, это стало для меня сюрпризом. Хочу пожелать всем в удачи!» – сказал Давидовац.

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