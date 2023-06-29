Исмаэль Камагате продолжит карьеру в «Милане»

Президент « » Дэвид Кан объявил, что французский центровой Исмаэль Камагате (22 года, 211 см) продолжит карьеру в « ».

Камагате покидает «Париж», за который провел четыре года, и будет играть за команду Этторе Мессины в .

Атлетичный 22-летний центровой был выбран « » под 46-м номером на драфте 2022 года. Главный тренер «Наггетс» Майк Мэлоун упомянул во время финала, что Камагате присоединится к команде перед следующим сезоном, но продолжит выступать в Европе.

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