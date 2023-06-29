Исмаэль Камагате продолжит карьеру в «Милане»

Теги Денвер Turkish Airlines EuroLeague НБА чемпионат Италии EA7 Эмпорио Армани Милан Париж Исмаэль Камагате Баскетбол

Президент «Парижа» Дэвид Кан объявил, что французский центровой Исмаэль Камагате (22 года, 211 см) продолжит карьеру в «Милане».

Камагате покидает «Париж», за который провел четыре года, и будет играть за команду Этторе Мессины в Евролиге.

Атлетичный 22-летний центровой был выбран «Денвером» под 46-м номером на драфте НБА 2022 года. Главный тренер «Наггетс» Майк Мэлоун упомянул во время финала, что Камагате присоединится к команде перед следующим сезоном, но продолжит выступать в Европе.

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