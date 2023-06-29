Кентавиус Колдуэлл-Поуп о переходе к игре шутером: «Я был еще на многое способен, и мне казалось, что просто теряю половину себя. Но затем нашел в этом свое удовольствие»

Теги Денвер Джей Джей Редик НБА Кентавиус Колдуэлл-Поуп Баскетбол

Форвард «Денвера» Кентавиус Колдуэлл-Поуп стал гостем подкаста Джей Джей Редика TheOldMan&TheThree.

Редик спросил, как Колдуэлл-Поупу удалось пройти этот путь от игрока, который зависим от игры с мячом, до элитного 3-and-D шутера.

«Я бы сказал, что оставаться последовательным было самым трудным для меня. Было тяжело, потому что у меня всегда был мяч в руках, постоянные пик-н-роллы и прочее, а потом это все исчезло, и я стал обычным 3-and-D игроком.

Я был еще на многое способен, и мне казалось, что просто теряю половину себя. Но затем нашел в этом свое удовольствие. Когда учился в колледже, именно на это опирался – на игру в защите. Так что следующим этапом моей карьеры был прогресс как шутера. Поэтому я стал суперзвездой среди 3-and-D игроков», – ответил Колдуэлл-Поуп.

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1 комментарий

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Mr.BadGuy
Кентавр как раз под Леброна игрок, и контракт у него был отличный на 14 млн в год. Обмент на Уэстбрука был просто мегафейлом.
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