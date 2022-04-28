«Ррррр! Мы питбули». Джон Холланд дал эмоциональное интервью в матче 1/4 финала Еврокубка

Атакующий защитник дал эмоциональное интервью в большом перерыве матча 1/4 финала Еврокубка против «Цедевиты-Олимпии» (85:83).

«Что скажете о первой половине игры?» – спросил журналист.

«Ррррр! Мы собаки, да, мы питбули. Мы андердоги, и нас это не волнует. Мы питбули. Ррррр!», – ответил Холланд.

После первой половины матча «Бурсаспор» был впереди на 14 очков. Команда сумела удержать лидерство по итогам встречи и вышла в полуфинал Еврокубка.

Холланд завершил встречу с показателями 17 очков (5-11 с игры, 4-8 трехочковых) и 5 подборов за 22 минуты на площадке.

33-летний игрок перешел из в начале марта этого года.

Номера «0» и «00» – культовые в НБА, и теперь их могут брать даже одноклубники. Но раньше под нулями играли только фрики и пижоны