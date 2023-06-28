Берк Угурлу продолжит карьеру в «Бешикташе»
Разыгрывающий Берк Угурлу (27 лет, 192 см) перешел в «Бешикташ».
Последние четыре сезона Угурлу провел в «Тофаше».
В минувшем розыгрыше чемпионата Турции Берк набирал в среднем по 8,6 очка и 4,7 передачи в среднем за игру.
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