Берк Угурлу продолжит карьеру в «Бешикташе»

Разыгрывающий Берк Угурлу (27 лет, 192 см) перешел в « ».

Последние четыре сезона Угурлу провел в « ».

В минувшем розыгрыше чемпионата Турции Берк набирал в среднем по 8,6 очка и 4,7 передачи в среднем за игру.

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Фанаты «Шарлотт» освистали выбор Миллера на драфте. К сожалению, я их понимаю