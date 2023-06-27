Литовский «Вулвз» получит приглашение в Еврокубок

Две литовские команды — «Литкабелис» и «Вулвз» — примут участие в следующем сезоне Еврокубка, сообщает 15min.

«Литкабелис» обеспечил себе место в турнире благодаря спортивным результатам, «Вулвз» получит приглашение. Ожидается, что официальное подтверждение будет оглашено во время запланированного на четверг заседания Евролиги.

«Вулвз» был создан перед сезоном-2022/23. Команда сразу попыталась пройти квалификацию в Кубок ФИБА-Европы, но не смогла. По итогам регулярного чемпионата литовской лиги «Вулвз» занял третье место, но затем проиграл «Йонаве» в первом раунде плей-офф.

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