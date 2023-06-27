Ваня Маринкович остался в «Басконии» еще на один год

Испанская « » продлила соглашение с атакующим защитником Ваней Маринковичем (26 лет, 198 см) еще на один год, сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.

Сербский защитник выступает за «Басконию» с 2021 года. До этого он играл в составе «Валенсии».

В минувшем сезоне Евролиги Маринкович набирал 9,1 очка, 1,6 подбора и 1,1 передачи в среднем за матч.

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