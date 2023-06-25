«Клипперс» проявляют интерес к Ар Джей Барретту

Теги возможные переходы Клипперс Нью-Йорк НБА Пол Джордж Ар Джей Барретт Баскетбол

«Клипперс» заинтересованы в приобретении форварда «Нью-Йорка» Ар Джей Барретта (23 года, 198 см), сообщает инсайдер SNY Ян Бегли.

Сообщение появилось на фоне слухов о возможном обмене форварда «Клипперс» Пола Джорджа в «Никс». Ранее Бегли сообщал, что стороны вели переговоры о возможном обмене Джорджа в нью-йоркский клуб.

По информации обозревателя Ховарда Бека, «Клипперс» готовы обменять Джорджа этим летом.

Проклятье «Клипперс» существует! 50 лет без финала из-за травм, промахов на драфте и ошибок на последних секундах

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2 комментария

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Аркадий Байдерин
Джордж травмат престарелый. Но на пике игрок блестящий, мастеровитый конечно
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