«Клипперс» проявляют интерес к Ар Джей Барретту
«Клипперс» заинтересованы в приобретении форварда «Нью-Йорка» Ар Джей Барретта (23 года, 198 см), сообщает инсайдер SNY Ян Бегли.
Сообщение появилось на фоне слухов о возможном обмене форварда «Клипперс» Пола Джорджа в «Никс». Ранее Бегли сообщал, что стороны вели переговоры о возможном обмене Джорджа в нью-йоркский клуб.
По информации обозревателя Ховарда Бека, «Клипперс» готовы обменять Джорджа этим летом.
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