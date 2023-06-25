«Вашингтон» может переехать в Северную Вирджинию. Владельцы начали переговоры с властями

« » может переехать в другой штат.

Владельцы «Кэпиталс» и «Уизардс» ведут переговоры с властями штата Вирджиния о переезде команды в Северную Вирджинию, передает Washington Post.

Вирджиния – соседний штат Мэрилэнда. Граница проходит через реку Потомак, которая разделяет Вашингтон и Арлингтон.

The Post информирует, что представители компании Monumental Sports & Entertainment, владеющей командами «Кэпиталс», «Уизардс» и «Мистикс», провели предварительные переговоры относительно возможного размещения арены рядом с новым комплексом HQ2 компании Amazon в районе National Landing в Арлингтоне.

В настоящее время команды НХЛ, НБА и женской НБА играют на арене в центре Вашингтона, которая была открыта в 1997 году, – новый стадион будет находиться в 15 км к югу. Арена принадлежит Теду Леонсису, основателю и генеральному директору компании Monumental.

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