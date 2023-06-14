Станислав Момот — новый спортивный директор «Руны»

Теги Единая лига ВТБ Руна Баскетбол

Новичок Единой лиги ВТБ «Руна» объявила о назначении Станислава Момота на должность спортивного директора клуба.

С 2017 года Момот работал спортивным директором и ведущим селекционером в «Локомотиве-Кубань». В руководстве «Руны» он сменил бывшего игрока «Урала» и петербургского «Спартака» Павла Ильменкова.

«Рад присоединиться к такому амбициозному, энергичному и прогрессивному клубу. Сделаем все возможное, чтобы с первых шагов в Единой лиге ВТБ игра команды радовала болельщиков. Спасибо руководству за доверие!» – сказал Момот.

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