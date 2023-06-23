Захар Ведищев: «Сейчас просто отдыхаю, эмоционально и физически. Книги читаю, встречаюсь с друзьями»

Теги Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Захар Ведищев Баскетбол

Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Захар Ведищев рассказал, как проводит свое межсезонье.

– Как перестроился после долгого сезона, с режимом «вне баскетбола» справляешься?

– Да, сезон закончился, и пришло время, которое могу посвятить тому, что не успевал делать во время чемпионата. В первую очередь, это, конечно, здоровье. Сезон был длинным, и накопилась определенная усталость. Сейчас процедуры посещаю, залечивая микротравму, поэтому пока не тренируюсь. Но через недельку-другую планирую уже приступить к занятиям.

– Чем запомнится прошедший сезон?

– В первую очередь, пожалуй, тем, что он был эмоционально очень затратным. Настроение менялось, ведь пока набирали ход – играли не совсем стабильно. Ну а если говорить о результате, несмотря на завоеванные медали, все-таки осталось чувство определенной недосказанности.

– Какой из матчей в сезоне запомнился больше всего?

– Какой-то один выделять смысла не вижу. А в целом сезон, конечно, займет особое место в памяти.

– Путешествия есть в ближайших планах?

– Да, сейчас прорабатываю несколько вариантов. Возможно, поеду к друзьям – близнецам Григориусу и Панайотису Калаицакисам в Грецию. Но это еще не точно.

– Какой сейчас распорядок дня? Все-таки у профессионального спортсмена график в сезоне расписан поминутно…

– Сейчас просто отдыхаю, эмоционально и физически. Книги читаю, встречаюсь с друзьями. С младшим братом – Петром – стараюсь проводить больше времени. Вот на днях был у него на выпускном. Он закончил младшую школу – важное событие для него, и я рад, что был с ним рядом в этот момент.

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