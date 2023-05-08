Захар Ведищев: «Не ощущаем давления после выход в финал Единой лиги ВТБ»

Защитник «Локомотива-Кубань» рассказал об атмосфере в команде, которая с победы начала финальную серию Лиги ВТБ с УНИКСом (1-0).

– Как думаешь, что изменится в игре ко второму матчу?

– Я думаю, они будут злее, потому что мы забрали у них преимущество своей площадки. Но мы тоже продолжим биться, и победит сильнейший.

– Почему вы столько смеетесь на тренировках?

– Потому что у нас хорошее настроение внутри коллектива. Я считаю, что это важная составляющая успеха, особенно в плей-офф.

– Неужели никакого давления не ощущается?

– Не ощущается. Да, мы вышли в финал лиги ВТБ, отобрали у соперника преимущество домашней площадки, нас уже потихоньку начинают воспринимать серьезно – но это не означает, что мы сами должны быть слишком серьезными.

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