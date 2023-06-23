Окаро Уайт останется в «Локомотиве-Кубань» еще на сезон

Теги Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Окаро Уайт Баскетбол

Форвард «Локомотива-Кубань» Окаро Уайт (30 лет, 203 см) останется в команде на следующий сезон, передает пресс-служба клуба.

Уайт присоединился к «Локо» в конце января. Краснодарская команда дошла до финала Единой лиги ВТБ, где уступила УНИКСу в пяти матчах.

Американец в 21 матче прошедшего сезона набирал 8,8 очка и 4,8 подбора в среднем за игру.

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