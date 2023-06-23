Окаро Уайт останется в «Локомотиве-Кубань» еще на сезон
Форвард «Локомотива-Кубань» Окаро Уайт (30 лет, 203 см) останется в команде на следующий сезон, передает пресс-служба клуба.
Уайт присоединился к «Локо» в конце января. Краснодарская команда дошла до финала Единой лиги ВТБ, где уступила УНИКСу в пяти матчах.
Американец в 21 матче прошедшего сезона набирал 8,8 очка и 4,8 подбора в среднем за игру.
Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала
Его называли новым Дюрэнтом, а теперь могут не выбрать на драфте. Эмони Бэйтс испортил карьеру при помощи родителей
Комментарии