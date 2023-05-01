Окаро Уайт: «Я снова в финале Единой лиги ВТБ и очень хочу его выиграть»

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Окаро Уайт Баскетбол

Тяжелый форвард «Локомотива-Кубань» Окаро Уайт поделился эмоциями после победы над ЦСКА в седьмом матче серии (4-3).

– Как ощущения после победы?

– Отличные ощущения. Мы затащили ЦСКА в седьмой матч и обыграли их в этом матче на глазах московских болельщиков. Ещё очень здорово, что мы сегодня были одной командой – каждый внёс свой вклад в победу. Не помешали даже наши ошибки в решающие моменты матча и то, что у нас нескольких игроков удалили за перебор фолов. Мы вошли в овертайм спокойными и сконцентрированными – и сразу создали решающий отрыв в счёте.

– Доводилось ли тебе ранее выигрывать серии до 4 побед?

– Это моя первая такая серия. В НБА у меня таких точно не было. В прошлый раз я играл в плей-офф два года назад за УНИКС, там были серии до трёх побед, и в финале мы проиграли ЦСКА. Теперь я снова в финале и очень хочу его выиграть.

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