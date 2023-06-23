Джо Рэгланд перешел в «Перистери»
Разыгрывающий Джо Рэгланд (33 года, 181 см) заключил соглашение с греческим «Перистери».
Защитник последние два сезона провел в составе «Хапоэля Холон».
В прошедшем регулярном чемпионате Израила Рэгланд набирал в среднем 17,7 очка и 8,2 передачи за игру.
Он реализовывал 63% 2-очковых бросков, а также был точен в 40% попыток из-за дуги.
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