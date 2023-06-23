Джо Рэгланд перешел в «Перистери»

Теги чемпионат Греции чемпионат Израиля Хапоэль Холон Перистери Джо Рэгланд Баскетбол

Разыгрывающий Джо Рэгланд (33 года, 181 см) заключил соглашение с греческим «Перистери».

Защитник последние два сезона провел в составе «Хапоэля Холон».

В прошедшем регулярном чемпионате Израила Рэгланд набирал в среднем 17,7 очка и 8,2 передачи за игру.

Он реализовывал 63% 2-очковых бросков, а также был точен в 40% попыток из-за дуги.

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1 комментарий

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Сергей Орлов
"Израила")
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