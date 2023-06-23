Джо Рэгланд перешел в «Перистери»

Разыгрывающий Джо Рэгланд (33 года, 181 см) заключил соглашение с греческим « ».

Защитник последние два сезона провел в составе « ».

В прошедшем регулярном чемпионате Израила Рэгланд набирал в среднем 17,7 очка и 8,2 передачи за игру.

Он реализовывал 63% 2-очковых бросков, а также был точен в 40% попыток из-за дуги.

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала

Его называли новым Дюрэнтом, а теперь могут не выбрать на драфте. Эмони Бэйтс испортил карьеру при помощи родителей

Анализ финала НБА через типы владений