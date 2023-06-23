«Сакраменто» выменял у «Бостона» Колби Джонса (34-й пик)

« » в день драфта выменял у « » выбранного под 34-м номером атакующего защитника Колби Джонса.

Взамен «Кингз» отправили «Селтикс» 38-й пик (Джордан Уолш) и выбор во втором раунде будущего драфта.

В минувшем сезоне NCAA в составе Ксавьера Джонс набирал 15,0 очка, 5,7 подбора и 4,4 передачи в среднем за игру.

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала

Вембаньяма – первый, «Шарлотт» все-таки берет Миллера, оба Томпсона – в топ-5. Онлайн драфта НБА-2023