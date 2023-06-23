«Сакраменто» выменял у «Бостона» Колби Джонса (34-й пик)
«Сакраменто» в день драфта выменял у «Бостона» выбранного под 34-м номером атакующего защитника Колби Джонса.
Взамен «Кингз» отправили «Селтикс» 38-й пик (Джордан Уолш) и выбор во втором раунде будущего драфта.
В минувшем сезоне NCAA в составе Ксавьера Джонс набирал 15,0 очка, 5,7 подбора и 4,4 передачи в среднем за игру.
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