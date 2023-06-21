Француз Виктор Вембаньяма совершил символический бросок перед матчем «Янкис» в MLB, который прошел в Нью-Йорке.

19-летний добрался до стадиона на метро, это был первый подобный опыт в его жизни.

221-сантиметровый баскетболист с трудом поместился в вагоне.

Главный кандидат на выбор под 1-м номером на драфте НБА недавно прибыл в Нью-Йорк, где пройдет церемония.

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