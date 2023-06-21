Виктор Вембаньяма впервые прокатился в метро. Он с трудом поместился в вагоне
Француз Виктор Вембаньяма совершил символический бросок перед матчем «Янкис» в MLB, который прошел в Нью-Йорке.
19-летний Вембаньяма добрался до стадиона на метро, это был первый подобный опыт в его жизни.
221-сантиметровый баскетболист с трудом поместился в вагоне.
Главный кандидат на выбор под 1-м номером на драфте НБА недавно прибыл в Нью-Йорк, где пройдет церемония.
Революция драфта НБА: теперь будущим звездам необязательно учиться хотя бы год в универе. Есть сразу 2 альтернативы!
Даже для американцев сказка про мальчика, впервые увидевшего метро, - перебор, как по мне. Он же не из джунглей приехал
Не знал социума и боялся огня.
Мы нашли его, отмыли и привезли в Нью Йорк.