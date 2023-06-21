Виктор Вембаньяма впервые прокатился в метро. Он с трудом поместился в вагоне

Теги светская хроника НБА видео драфт НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Француз Виктор Вембаньяма совершил символический бросок перед матчем «Янкис» в MLB, который прошел в Нью-Йорке.

19-летний Вембаньяма добрался до стадиона на метро, это был первый подобный опыт в его жизни.

221-сантиметровый баскетболист с трудом поместился в вагоне.

Главный кандидат на выбор под 1-м номером на драфте НБА недавно прибыл в Нью-Йорк, где пройдет церемония.

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7 комментариев

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de-fussball
ему бы в Токио, чтоб его упаковали-законсервировали
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Генри Суслофф
В час пик надо было прокатить его))
+4
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пашу
Ага, прям, в Париже, где станции метро каждые 500 метров, ни разу не катался, конечно.
Даже для американцев сказка про мальчика, впервые увидевшего метро, - перебор, как по мне. Он же не из джунглей приехал
+3
0
+3
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Jazzzz
Ответ пашу
Ага, прям, в Париже, где станции метро каждые 500 метров, ни разу не катался, конечно. Даже для американцев сказка про мальчика, впервые увидевшего метро, - перебор, как по мне. Он же не из джунглей приехал
Он вырос с волками в джунглях.
Не знал социума и боялся огня.
Мы нашли его, отмыли и привезли в Нью Йорк.
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Sonder
чет слабо верится. Ле Шене в 20 минутах езды от Парижа
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Misson
Пол-вагона - это сопровождающие лица. У Сан-Антонио, наверное, в течении пары недель после драфта раскупят все абонементы, а количество подписчиков на аккаунты САС к началу сезона вырастет в несколько раз.
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Archer_Great
Ответ Генри Суслофф
В час пик надо было прокатить его))
и в Гарлем зарулить еще)
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