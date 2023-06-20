«Сперс» хотят выменять еще один пик в 1-м раунде, чтобы выбрать защитника
«Сперс» хотят выменять еще один пик в 1-м раунде драфта-2023, чтобы выбрать защитника.
Об этом информирует обозреватель Clutch Points Бретт Сигель.
«Сан-Антонио» проявляет интерес к Амари Бэйли, Кейонте Джорджу и Нику Смиту.
У техасцев есть первый пик, который они, как ожидается, используют для выбора Виктора Вембаньямы.
Революция драфта НБА: теперь будущим звездам необязательно учиться хотя бы год в универе. Есть сразу 2 альтернативы!
Громкий переход в НБА – в «Финиксе» еще одна звезда! Все об обмене Брэдли Била
Комментарии