«Сперс» хотят выменять еще один пик в 1-м раунде, чтобы выбрать защитника

Теги возможные переходы Сан-Антонио НБА драфт НБА Виктор Вембаньяма Кейонте Джордж Ник Смит Баскетбол

«Сперс» хотят выменять еще один пик в 1-м раунде драфта-2023, чтобы выбрать защитника.

Об этом информирует обозреватель Clutch Points Бретт Сигель.

«Сан-Антонио» проявляет интерес к Амари Бэйли, Кейонте Джорджу и Нику Смиту.

У техасцев есть первый пик, который они, как ожидается, используют для выбора Виктора Вембаньямы.

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