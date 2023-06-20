«Сперс» хотят выменять еще один пик в 1-м раунде, чтобы выбрать защитника

«Сперс» хотят выменять еще один пик в 1-м раунде драфта-2023, чтобы выбрать защитника.

Об этом информирует обозреватель Clutch Points Бретт Сигель.

« » проявляет интерес к Амари Бэйли, Кейонте Джорджу и Нику Смиту.

У техасцев есть первый пик, который они, как ожидается, используют для выбора .

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