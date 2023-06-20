Зайлан Читэм покинул «Баварию» и продолжит карьеру в Новой Зеландии

Легкий форвард (27 лет, 196 см) покинул «Баварию».

Американский баскетболист продолжит карьеру в новозеландском клубе «Брэйкерс».

Читэм завершал сезон в Мюнхене, набирая 11,5 очка, 4,8 подбора и 1,3 передачи в 6 матчах .

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